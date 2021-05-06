Пилотажной группе "Стрижи" исполнилось 30 лет

Знаменитые "Стрижи" отмечают день рождения. Авиационной группе высшего пилотажа исполняется 30 лет. К этому событию группа значительно обновила и расширила свою летную программу, отметили в Минобороны.

6 мая 1991 года пилоты впервые выступили на показе на истребителях МиГ-29 в собственной оригинальной бело-синей раскраске. А уже в 1993 году "Стрижи" были удостоены звания "Лучшая пилотажная группа мира".

Группа выступает на различных международных авиашоу и авиасалонах, на государственных праздниках. Ежегодно "Стрижи" проводят до 50 показов.

Во время выступлений они демонстрируют большой комплекс фигур высшего пилотажа – более 30 наименований – как группой самолетов, так и в одиночку. Воздушное построение "кубинский бриллиант" официально внесено в книгу рекордов Гиннесса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.