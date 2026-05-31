Беспилотные КамАЗы совершили перевозку по маршруту Москва – Астана

Беспилотные КамАЗы впервые в мире совершили перевозку по маршруту Москва – Астана. Большую часть пути в 3 тысячи километров грузовики проехали без помощи водителя.

Одна машина выехала из столицы 23 мая, вторая навстречу ей из Астаны. В понедельник, 1 июня, грузовики встретились на погранпереходе "Петухово". В Минтрансе отметили, что такие автономные рейсы между двумя странами станут регулярными.

