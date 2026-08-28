В Москве началось голосование, которое определит судьбу памятника А. С. Пушкину

Москвичи решат судьбу монумента А. С. Пушкину. Жителям предстоит определить, нужно ли вернуть памятник на его историческое место на Тверском бульваре.

Голосование пройдет 28 августа с 08:00 до 14:00. Отдать голос можно будет онлайн или на специально открытых избирательных участках во всех районах Москвы.

Тестовое голосование станет проверкой системы электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы, которые пройдут 18–20 сентября. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.