РСТ рассказали, во сколько отелям обойдется внедрение цифрового ID в MAX

Внедрение системы регистрации гостей через цифровой ID в мессенджере MAX обойдется отелям примерно в 500 тысяч рублей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, система позволит ускорить процесс заселения и сократить очереди. При этом эксперт отметил, что не все гостиницы могут быть полностью готовы к новым требованиям к 1 сентября. Небольшим отелям пока дадут возможность подготовиться к внедрению технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.