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26 августа, 07:45

Безопасность

Мошенники начали предлагать родителям "школьный набор" со скидкой 90%

Мошенники начали предлагать родителям "школьный набор" со скидкой 90%

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В преддверии 1 сентября мошенники предлагают родителям купить "школьный набор" со скидкой 90%. Обычно он включает рюкзак с канцтоварами, а иногда и планшет.

Для получения промокода на скидку предлагают авторизоваться через соцсеть или мессенджер. На этом этапе аферисты могут получить доступ к аккаунту.

Мошенники также просят заплатить небольшую сумму за резерв или доставку набора. После ввода данных карты с нее списываются все деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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