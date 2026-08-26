Мошенники начали предлагать родителям "школьный набор" со скидкой 90%

В преддверии 1 сентября мошенники предлагают родителям купить "школьный набор" со скидкой 90%. Обычно он включает рюкзак с канцтоварами, а иногда и планшет.

Для получения промокода на скидку предлагают авторизоваться через соцсеть или мессенджер. На этом этапе аферисты могут получить доступ к аккаунту.

Мошенники также просят заплатить небольшую сумму за резерв или доставку набора. После ввода данных карты с нее списываются все деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.