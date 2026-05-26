Сильный ветер повалил деревья и повредил машины в Москве. В городе также зафиксировали погнутые светофоры и последствия ливней. По прогнозам синоптиков, непогода с дождями и порывистым ветром сохранится до 20:00 26 мая, после чего осадки ослабнут.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что к концу мая потепления в столице не ожидается. В ночь на 27 мая столбики термометров покажут от 5 до 8 градусов тепла. Днем 27 мая ожидается не более 14 градусов тепла.

