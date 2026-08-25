Врач предупредил, что прошлогодняя прививка не защищает от гриппа

Штаммы гриппа ежегодно меняются, поэтому прививка, сделанная в прошлом году, уже не защищает, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он отметил, что современные поливалентные вакцины покрывают несколько актуальных штаммов и безопасны для большинства людей, за исключением тех, у кого есть аллергия на куриный белок или была сильная реакция на предыдущую прививку.

С приближением осени Роспотребнадзор призвал привиться от гриппа в первую очередь детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями – у них высок риск осложнений.

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