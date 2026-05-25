Разбитый трофей стал поводом для шуток после победы ФК "Спартак" в Кубке России

Разбитый хрустальный трофей стал поводом для шуток после победы московского ФК "Спартак" в Кубке России. Он распался в руках футболиста Пабло Солари через несколько минут после вручения, когда он резко поднял кубок над головой.

В суперфинале Кубка России "Спартак" обыграл "Краснодар". Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти вратарь красно-белых дважды спас ворота. "Спартак" выиграл Кубок России в пятый раз, последний раз это было в 2022 году.

