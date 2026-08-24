Сервис доставки в Москве задолжал сотрудникам около 300 тысяч рублей

Около 300 тысяч рублей составляет задолженность сервиса доставки готовой еды перед сотрудниками в Москве. Курьеры говорят, что не получают деньги за выполненную работу, а связаться с руководством не могут.

Проблемы есть и у клиентов. Один из них заплатил 20 тысяч рублей за месяц комплексного питания, но не получил ни завтраки, ни обеды, ни ужины, ни перекусы. В компании объяснили задержки финансовыми трудностями, которые повлияли на закупки, работу с поставщиками и логистику.

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