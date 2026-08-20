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20 августа, 19:20

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Фестиваль "День Индии" открылся в Гостином Дворе

Фестиваль "День Индии" открылся в Гостином Дворе

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Намасте, Москва: Гостиный Двор стал центром индийской культуры, танцев, музыки и аутентичной кухни в рамках фестиваля "День Индии". Мероприятие проходит в российской столице уже в 11-й раз.

В этом году тема – "Единство культур – Дружба народов", она объединяет Год единства народов России и индийскую философскую идею о том, что весь мир – это одна семья.

В течение четырех дней гостей ждет насыщенная программа: традиционная индийская свадьба, танцевальные шоу, занятия йогой, шахматные турниры, мастер-классы по росписи хной и астрологические консультации. Свои товары и блюда на фестивале представляют магазины и рестораны аутентичной индийской кухни. В столицу съехались школы йоги со всей России, а также мастера из других стран.

В атмосферу богатой культуры Индии погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. Ее проводником стал основатель фестиваля, президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.

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