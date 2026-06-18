Блогер Митрошина заявила, что продолжит вести социальные сети

Блогер Александра Митрошина, которой суд назначил наказание за уклонение от уплаты налогов и последующую легализацию средств через покупку недвижимости, заявила, что продолжит вести свои социальные сети и поблагодарила подписчиков за поддержку.

По ее словам, она была готова к любому исходу и испытала облегчение, услышав решение суда. Митрошиной назначили 3 года условно и штраф в размере 900 тысяч рублей.

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