Эксперт призвал родителей контролировать поведение детей в интернете

Родители должны в первую очередь следить за тем, какие сайты посещают их дети и как они пользуются интернетом. Такое мнение высказал общественный деятель Артур Каримов.

По его словам, дополнительные ограничения и проверка возраста пользователей могут помочь защитить детей от нежелательного контента. Эксперт добавил, что контролировать безопасность несовершеннолетних в Сети должны и родители, и государство.

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