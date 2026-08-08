Фестиваль в честь Дня физкультурника состоялся в Москве

На стадионе в Тенистом проезде 8 августа состоялся спортивный фестиваль, собравший более 200 участников. Мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника. По приглашению организаторов гостями стали депутаты Московской городской Думы (МГД), члены Молодежной палаты при МГД, участники СВО и представители общественности.

Фестиваль развернулся на нескольких пространствах, доступных всем желающим. Центральной локацией стала площадка по троеборью, объединившая мини-футбол, настольный футбол и матчи на игровых консолях. Параллельно работала зона настольного тенниса с турнирами по олимпийской системе и зона рекордов, где участники выполняли нормативы: прыжок в длину с места, отжимания и приседания за 30 секунд, бросок набивного мяча на дальность.

Также в этот день гости мероприятия подготовились к сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Инструктаж для них провел участник СВО Эльдар Шарипов, обладатель золотого знака отличия ГТО. Он напомнил, что в этом году комплексу исполнилось 95 лет, и подчеркнул, что с момента возрождения традиции как всероссийской системы физической подготовки в 2014 году рост интереса к ней неизменно растет.

"Выполнение нормативов ГТО – это отличная возможность проверить самого себя: свою силу, выносливость, скорость и ловкость. В прошлом году знаки отличия комплекса получили более 135 тысяч столичных школьников и студентов. При этом ГТО рассчитано на людей разного возраста: старшее поколение может готовиться и выполнять нормативы в рамках проекта "Московское долголетие". Сегодня в городе открыто более 300 площадок, работают современные физкультурно-оздоровительные комплексы и специализированные центры тестирования. Поэтому каждый может выбрать подходящий формат, подготовиться и поставить перед собой личную спортивную цель", – заявил Шарипов.

Система массового спорта

Как отметил директор Лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Асафов, подобные мероприятия представляют собой один из примеров развитой в столице системы массового спорта, благодаря которой физическая культура стала неотъемлемой частью жизни практически для каждого второго москвича. Эксперт также подчеркнул, что вовлечение как можно большего числа горожан в занятия – одна из приоритетных задач стратегии развития столичного спорта.

"Такие фестивали – часть большой работы Москвы по развитию массового спорта. Сегодня у горожан есть много возможностей заниматься рядом с домом: в парках, на набережных, во дворах и на районных площадках. Один из самых заметных примеров – проект "Мой спортивный район". Он работает с 2022 года и продолжает расти: сейчас открыто более 140 площадок в 11 округах, а в этом году запланировано около 14 тысяч тренировок, которые смогут посетить свыше 150 тысяч человек. Не менее популярны "Спортивные выходные": только в прошлом году на тренировках проекта побывали 293 тысяч москвичей. Такая востребованность говорит о том, что спорт стал частью повседневной жизни горожан. Сегодня почти семь миллионов москвичей регулярно занимаются физической культурой", – рассказал Асафов.

Всего в Москве открыто более 2,6 тысячи групп в секциях, в которых ежегодно проводится более 300 тысяч тренировок. Для жителей доступны различные – всего свыше 70 – направлений: от классических футбола и волейбола до фехтования и городков. При этом, отметил участник СВО, ветеран боевых действий Владислав Гусев, активности рассчитаны на горожан разных возрастов и уровней подготовки. По его словам, разнообразие видов спорта помогает каждому подобрать занятие и включиться в сообщество единомышленников.

"День физкультурника давно стал праздником, который объединяет людей разных возрастов и интересов. Благодаря таким мероприятиям москвичи могут вместе заниматься, общаться и поддерживать спортивные начинания друг друга. В эту работу активно включаются ветераны СВО и их семьи. В Москве для них работает спортивно-досуговый клуб на базе Единого центра поддержки, а также тренажерный и спортивный залы, где проходят тренировки и турниры. Свой вклад в эту работу вносит и Московская ассоциация ветеранов СВО. Так, в рамках проекта "Город сильных" ветераны проводят для школьников спортивные занятия, мастер-классы и становятся наставниками юных горожан. Это хороший пример того, как спорт может объединять поколения: ветераны делятся своим опытом, а дети получают возможность увидеть перед собой настоящих героев и попробовать себя в новых активностях", – отметил Гусев.

Спортивная среда

Частью системы развития спорта становится благоустройство пространств для занятий физической культурой. Например, только в прошлом году в Москве обустроили более 800 площадок. Дополняет эту работу, подчеркнул ветеран боевых действий Александр Шелковой, просветительская деятельность и популяризация спортивных активностей и здорового образа жизни в культурно-образовательной среде.

"День физкультурника в Москве выходит далеко за пределы спортивных площадок. В преддверии праздника в Музее Победы открылась экспозиция "Спорт. Спорт. Спорт", посвященная, в том числе, тому, как во время Великой Отечественной войны сохранялся интерес к физической культуре. Тогда многие спортсмены отправились на фронт. Трехкратная чемпионка СССР по лыжным гонкам Любовь Кулакова в первые дни войны записалась добровольцем, а позже стала партизанкой. Шестикратный чемпион СССР по мотокроссу Владимир Карнеев служил связным мотоциклистом, и спортивная подготовка помогала ему выполнять боевые задачи. Сегодня мы видим похожий пример уже в новейшей истории нашей страны: в 2022 году Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев численностью около 100 человек. Спорт воспитывает не только физическую силу. Он учит дисциплине, выдержке, ответственности за команду и умению преодолевать трудности. Эти качества остаются важными независимо от времени", – поделился Шелковой.

В течение дня в рамках фестиваля также состоялись показательные выступления танцоров и мастер-классы для желающих, эстафеты и командные соревнования. По итогам жюри отметило победителей в отдельных номинациях: "Самый активный участник", "Семейная команда" и "Лучший результат в зоне рекордов".

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