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07 августа, 14:15

Транспорт

Эксперт рассказала об изменении стоимости жилья в Москве после ужесточения норм парковок

Эксперт рассказала об изменении стоимости жилья в Москве после ужесточения норм парковок

Нелегальных таксистов в Москве хотят запретить на вокзалах и в аэропортах

Телеканал Москва 24 провел опрос о ценах на жилье с парковкой

Эксперт заявил, что квартиры в Москве подорожают после введения нормативов по парковкам

Новые нормативы обеспеченности парковками на квартиру заработают в Москве

В жилых комплексах Москвы станут делать больше парковок

Работу таксистов-зазывал хотят ограничить в Москве для повышения безопасности

В ЖК Москвы станут делать почти в 2 раза больше парковок

Работу таксистов-зазывал могут ограничить во Внуково и на вокзалах Москвы

Зрители Москвы 24 могут рассказать о любимых станциях метро

В Москве ужесточили нормы парковок для новых квартир. По новым правилам, в ЖК теперь должны делать примерно в 2 раза больше парковочных мест. О том, как это может повлиять на стоимость жилья, рассказала основатель Школы девелопера Эвелина Ишметова.

На сколько процентов может вырасти себестоимость квадратного метра квартиры? Как ужесточение норм скажется на итоговой цене квартиры для покупателей у которых нет автомобиля?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24

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