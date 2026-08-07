Эксперт рассказала об изменении стоимости жилья в Москве после ужесточения норм парковок

В Москве ужесточили нормы парковок для новых квартир. По новым правилам, в ЖК теперь должны делать примерно в 2 раза больше парковочных мест. О том, как это может повлиять на стоимость жилья, рассказала основатель Школы девелопера Эвелина Ишметова.

На сколько процентов может вырасти себестоимость квадратного метра квартиры? Как ужесточение норм скажется на итоговой цене квартиры для покупателей у которых нет автомобиля?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24