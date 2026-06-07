В Лужниках прошел фестиваль, посвященный ралли "Шелковый путь". Гости познакомились с участниками гонки, а также почувствовали себя в роли пилота или штурмана. На празднике выступили каскадеры с трюками на мотоциклах и квадроциклах, а пилоты представили свои автомобили.

Коллекционер и реставратор Александр Марковский показал единственный в России Porsche 911 с авторским обвесом японского мастера Акиры Накаи. На этом автомобиле он проехал 15 стран и 50 тысяч километров.

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