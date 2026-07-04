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04 июля, 19:15

Спорт

В "Лужниках" проходит День Московского спорта

В "Лужниках" проходит День Московского спорта

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День московского спорта проходит в "Лужниках" 4 июля

В "Лужниках" проходит День Московского спорта. Это масштабный фестиваль, который проходит более чем на 30 площадках, где проводятся активности для гостей разных возрастов.

Программа получилась максимально разнообразной: от классических спортивных дисциплин (толкания ядра и регби) до интеллектуальных состязаний (соревнований по сборке кубика Рубика). Особой популярностью пользуются тренировочные зоны, где можно позаниматься, например, степ‑аэробикой.

Атмосферу создают фан‑встречи со знаменитостями – Анной Щербаковой, Иваном Янковским, Евгением Плющенко, Андреем Аршавиным и Алексеем Ягудиным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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