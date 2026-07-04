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04 июля, 12:30

Наука

Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря

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Землю накрыла мощная магнитная буря. Как сообщили в РАН, она стала второй по силе с начала 2026 года.

Вспышки на солнце начались несколько дней назад. 4 июля около полуночи, как говорят ученые, начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра, и планета ощутила на себе все последствия. Метеозависимые москвичи могут чувствовать головную боль и перепады давления. Магнитная буря продлится почти полмесяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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