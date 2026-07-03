Российские туристы на Хайнане сообщают о ливне и заколоченных дверях в отелях

Тайфун "Майсак", первый в этом году, достигший суши Китая, обрушился на остров Хайнань, где в зоне риска оказались около 20 тысяч российских туристов. На курорте ограничено судоходство, закрыты пляжи, гостей не выпускают из отелей, а аэропорт города Санья временно не принимает рейсы.

Российские туристы, находящиеся на острове, сообщают о сильном ливне, ветре, заколоченных дверях в отелях и патрулях полиции вдоль дорог.

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