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Новости

03 июля, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 3 июля

Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 3 июля

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Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 3 июля. Например, в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина покажут спектакль "Бременские музыканты" по мотивам сказки братьев Гримм.

В Музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ открыта уникальная экспозиция, посвященная истории письменности. Гости смогут послушать былины и колыбельные в специальных акустических коконах.

В концертном зале "Зарядье" прозвучит опера Моцарта "Дон Жуан". Ее исполнят ведущие оперные солисты и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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