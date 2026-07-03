Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 3 июля

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 3 июля. Например, в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина покажут спектакль "Бременские музыканты" по мотивам сказки братьев Гримм.

В Музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ открыта уникальная экспозиция, посвященная истории письменности. Гости смогут послушать былины и колыбельные в специальных акустических коконах.

В концертном зале "Зарядье" прозвучит опера Моцарта "Дон Жуан". Ее исполнят ведущие оперные солисты и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.