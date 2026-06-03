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03 июня, 07:30

Технологии

Москвичам рассказали, как избавиться от спам-звонков

Москвичам рассказали, как избавиться от спам-звонков

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Москвичам рассказали, как избавиться от назойливых спам-звонков. Специалисты отмечают, что рекламные вызовы нередко начинают поступать после того, как человек оставляет номер телефона при обращении в различные организации или на сторонних интернет-ресурсах.

С сентября 2025 года абоненты получили возможность отказаться от рекламных звонков через своего оператора связи. Если спам продолжает поступать без согласия пользователя, он может обратиться в Роскомнадзор, правоохранительные органы или в суд для возмещения морального вреда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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