Москвичам рассказали, как избавиться от спам-звонков

Москвичам рассказали, как избавиться от назойливых спам-звонков. Специалисты отмечают, что рекламные вызовы нередко начинают поступать после того, как человек оставляет номер телефона при обращении в различные организации или на сторонних интернет-ресурсах.

С сентября 2025 года абоненты получили возможность отказаться от рекламных звонков через своего оператора связи. Если спам продолжает поступать без согласия пользователя, он может обратиться в Роскомнадзор, правоохранительные органы или в суд для возмещения морального вреда.

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