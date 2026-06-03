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03 июня, 07:30

Транспорт

Несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения 7 июня

Несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения 7 июня

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Несколько улиц в центре Москвы временно перекроют для движения 7 июня. Ограничения связаны с проведением спортивного мероприятия "Красочный забег".

Нельзя будет проехать по некоторым участкам Цветного бульвара, Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и боковому проезду внешней стороны Самотечной эстакады. Перекрытия будут действовать до окончания мероприятия.

Также с 00:00 7 июня на всех перекрытых участках временно запретят парковку. В связи с проведением забега изменятся маршруты общественного транспорта, проходящие через центр Москвы. О всех корректировках можно узнать на официальном сайте ЦОДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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