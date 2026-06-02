Продление безвизового режима с Китаем не вызвало туристического бума среди россиян, хотя интерес к стране остается высоким. Все чаще путешественников привлекают не магазины и небоскребы.

В тренде гастрономические туры, знакомство с культурой страны и программы традиционной китайской медицины. Отдельный спрос фиксируют на дорогие индивидуальные путешествия в Китай.

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