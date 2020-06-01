Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Три маршрута в ТиНАО скорректированы и теперь идут по более удобным для пассажиров трассам. Автобусы и электробусы после строительных работ вернули на привычные маршруты, а некоторые из них продлили.

"В этом году мы подготовили изменения для 41 улицы. Всего планируется обустройство более 250 пешеходных переходов, 50 дополнительных полос перед перекрестками, 20 новых разворотов, девяти круговых перекрестков, установка светофоров по 30 адресам, обустройство контрастного освещения переходов и расширение тротуаров на узких участках. Каждое решение – это ответ на запросы жителей и результат анализа дорожной ситуации", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря внедрению выделенных полос для соблюдения привычных интервалов требуется меньше автобусов и электробусов. После запуска выделенки на Череповецкой улице освободилось порядка 10 машин для более востребованных маршрутов.