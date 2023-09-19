19 сентября, 03:30Город
"Мой район. Навигатор": "Аптекарский огород" пригласил на выставку самых больших тыкв
"Аптекарский огород" пригласил на выставку самых больших тыкв, выращенных в России. Гостей ждут огромные овощи, вес которых превышает сотни килограммов.
Полюбоваться на них можно будет до 24 сентября. В конце выставки экспонаты по традиции разрежут, а мякоть раздадут посетителям.
Также в "Аптекарском огороде" продаются ценные семена. А еще гостей мероприятия ждет фотозона, где можно сделать красивые осенние фотографии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор