"Тайны нашей эстрады": за что травили Марка Бернеса

Марка Бернеса называли голосом военного поколения. Его обожали зрители, уважали коллеги. Бернес начинал карьеру как актер, но один раз выступив перед зрителями с концертом понял – без этого он не сможет.

У него не было выдающихся вокальных данных, но он пел так, что его с замиранием слушал любой зал. Он был баловнем судьбы, любимцем публики, казалось, что Бернес неприкасаемый. Увы, в одночасье его карьера полетела в пропасть.

Кто решил разрушить жизнь Марка Бернеса? Почему ему завидовал сам Никита Хрущев? И какую песню спас Марк Бернес? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".