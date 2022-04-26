"Тайны нашей эстрады": за что травили Марка Бернеса

Марка Бернеса называли голосом военного поколения. Его обожали зрители, уважали коллеги. Бернес начинал карьеру как актер, но один раз выступив перед зрителями с концертом понял – без этого он не сможет.
У него не было выдающихся вокальных данных, но он пел так, что его с замиранием слушал любой зал. Он был баловнем судьбы, любимцем публики, казалось, что Бернес неприкасаемый. Увы, в одночасье его карьера полетела в пропасть.
Кто решил разрушить жизнь Марка Бернеса? Почему ему завидовал сам Никита Хрущев? И какую песню спас Марк Бернес? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
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