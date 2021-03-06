"Тайны души": Людмила Поргина

27 февраля 2005 года знаменитый и популярный актер Николай Караченцов попадет в страшную аварию. От сильного удара машины о фонарный столб актер получает серьезную черепно-мозговую травму. После аварии, жизнь его супруги – Людмилы Поргиной разделилась на "до" и "после".

"До" – это когда она чувствовала себя замужем, спокойно и уютно и "после", – когда она стала главой семьи, целиком посвятив себя заботе о ней. Незадолго до аварии Николай Караченцов снялся в сериале "Счастье ты мое", где он сыграл князя Петра Андреевича Печерского. Съемки венчания князя с молодой возлюбленной прошли в храме Симеона Столпника на Поварской. По непостижимому стечению обстоятельств венчание Николая Караченцова и Людмилы Поргиной состоялось именно в этой церкви.

Об этом – в программе "Тайны души".