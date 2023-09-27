"Тайны кино": легенды кино. Родион Нахапетов

Яркие талантливые актеры, интересный сценарий и хорошая музыка, щедро сдобренные режиссерским талантом – кажется, именно таким и был рецепт хороших фильмов режиссера Родиона Нахапетова. Вкупе со всеми остальными необходимыми составляющими именно уникальный талант этого постановщика придавал его картинам особый шарм и наполнял теплом и любовью.

Правда ли, что Родион Нахапетов встречался с автором повести "Вино из одуванчиков" Рэем Брэдбери? Как роль Ленина помогала Нахапетову в съемках дебютной картины? Почему он не отпустил Веру Глаголеву работать в театре? И как режиссер снимал свои фильмы о любви?

Об этом – в программе "Тайны кино".