"Москва и мир": тестирование экосветофора и непогода в Индии

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В столице началось тестирование первого экосветофора. Его установили на пешеходном переходе около Белорусского вокзала. В департаменте транспорта уточнили, что в аппарат встроен специальный датчик определения качества воздуха. Когда вредные выбросы начинают превышать норму, светофор автоматически включает фазу для пешеходов.
Установка "умного" светофора – часть экологической городской программы. В ее рамках в столице запустили электробусы, заменили парк подвижного состава и ограничили въезд в черту города грузовиков. Все эти меры помогли сделали воздух в Москве чище.
В Индии пять человек погибли в результате наводнений и схода оползней. Больше остальных пострадал восточный штат Ассам. Там ливневые дожди продолжаются уже несколько дней. Затоплены дороги, мосты, десятки домов полностью разрушены. Некоторые населенные пункты оказались полностью изолированы, в них не могут попасть даже спасатели. Всего стихия затронула свыше 200 тысяч человек. Власти штата организовали десятки лагерей временного размещения.
В Бразилии мощный циклон "Якекан" лишил света более 180 тысяч жителей. В центральных и южных районах страны идут мощные дожди, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. По прогнозам, свою силу циклон сохранит еще минимум сутки.
Ранее он прошелся по Уругваю. Там стихия вызвала необычное явление – огромное количество морской пены. Она заполнила собой все набережные и выплеснулась на проезжую часть. Ученые объяснили, что для образования пены нужно много водорослей, мощные волны и очень сильный ветер, который "Якекан" и обеспечил.
Количество рейсов в Турцию увеличится до 450 в неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что ведомству важно поддержать стабильность отрасли.
По ее словам, из-за санкций долг по зарубежным направлениям снова вырос, и тут необходимо создать условия, чтобы операторы могли выполнять свои обязательства перед туристами. Сейчас большая часть долгов за несостоявшиеся путешествия приходится как раз на Турцию.
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