"Москва и мир": шестидневная рабочая неделя и пуск "Прогресса МС-16"

В России началась единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Так получилось из-за празднования Дня защитника Отечества. Рабочий понедельник, 22 февраля, перенесли на субботу, 20 февраля, поэтому россияне смогут отдыхать три дня подряд.
Эта неделя будет не только самой длинной рабочей, но и чуть ли не самой холодной для Центральной части страны. Синоптики прогнозируют минус 26–29 градусов в ночные часы. Такие морозы продержатся вплоть до пятницы.
Температура на 7–12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Похолодание будет также в Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской и Тверской областях. О самых сильных морозах за эту зиму предупреждают и москвичей. Уровень погодной опасности в столице и области повышен до оранжевого. Уже ближайшей ночью в Москве может подморозить до минус 26 градусов.
Грузовой "Прогресс МС-16" выведен на орбиту. Корабль стартовал рано утром. Этот пуск стал первым на Байконуре в этом году. Корабль будет добираться до МКС два дня. Стыковка запланирована на утро среды. Борт доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов. Это топливо для дозаправки, различное оборудование, медицинские препараты, средства гигиены и одежда.
Кроме того, космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков получат долгожданные контейнеры с едой. Доставить их должны были еще в декабре, но запуск грузовика по ряду причин решили перенести. Когда у космонавтов закончились продукты, на помощь к ним пришли соседи – астронавты NASA.
Также "Прогресс МС-16" привезет на Международную космическую станцию специальный ремонтный комплект. Он понадобился для того, чтобы заделать трещины. Проблемы начались в августе прошлого года. Российско-американский экипаж станции сообщил о возможном повреждении стен одного из отсеков. Оборудование, которое в среду поступит на МКС, позволит детально изучить предполагаемое место утечки воздуха.
Испугавшую жителей Нововоронежа скульптуру продали на аукционе. Знаменитая Аленка ушла за 2,6 миллиона рублей. Итоговая стоимость превысила начальную более чем в 2,5 раза. Торги начинались с миллиона. Именно столько в прошлом году местная мэрия заплатила кузнецам одного из частных предприятий за изготовление масштабного арт-объекта.
Скульптура по задумке заказчика должна была напомнить жителям об истории их родины. Но горожане к такой страшной истории оказались не готовы. Не такой они себе представляли Аленушку, которая по легенде 250 лет назад пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и основала там поселение.
Памятник простоял в городе всего три дня, но шуму наделал на годы. Интернет пестрил мемами, газеты – фотографиями. Кузнецы поспешили вернуть мэрии деньги. Аленку демонтировали и продали с аукциона. Победитель торгов, а претендовали на нововоронежский памятник четыре человека, пожелал остаться неизвестным.
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