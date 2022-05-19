"Это наш город": более 3 тыс москвичей примут участие в заходе по скандинавской ходьбе

Более трех тысяч москвичей старшего поколения примут участие в массовом заходе по скандинавской ходьбе. Он пройдет 24 мая в рамках проекта "Московское долголетие".

Участники преодолеют дистанцию в 2,5 километра. Мероприятие начнется в 11:00 одновременно на всех площадках. Точные адреса можно найти на портале mos.ru. Для участия нужно пройти регистрацию и принести с собой палки для скандинавской ходьбы.