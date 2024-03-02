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02 марта, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": от кутюр

"Раскрывая тайны звезд": от кутюр

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Многие считают, что в советском союзе не было моды. Мужчины и женщины одевались в одинаковые невзрачные костюмы и платья. И подчеркивать свою индивидуальность вовсе было не принято.

Но историк моды Наталья Козлова утверждает, что все было не так. Мода имеет свойство меняться. И после функциональных вещей в нашу жизнь снова придут художественные, несущие не только удобство, но и красоту и глубокие смыслы. И тогда снова появятся гениальные модельеры, и баснословные красавицы, от которых будет невозможно отвести взгляд.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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