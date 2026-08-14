14 августа, 01:35Культура
"Новости дня": очередь из сотен людей выстроилась на открытие Недели интерьера и дизайна
Огромная очередь из сотен людей выстроилась у стен Центрального выставочного зала "Манеж". Несмотря на уже осеннюю прохладу и кратковременные дожди, желающих попасть на Неделю интерьера и дизайна меньше не становится. Масштабное событие вошло в программу проекта "Лето в Москве".
В этом году выставка объединила больше 1 тысячи отечественных и зарубежных производителей из 56 регионов. Экспозиция расположилась на двух этажах. Свои стенды в зале оформили 450 компаний, а еще более 800 брендов присоединились в онлайн-формате.
Подробнее – в программе "Новости дня".