"Новости дня": очередь из сотен людей выстроилась на открытие Недели интерьера и дизайна

Огромная очередь из сотен людей выстроилась у стен Центрального выставочного зала "Манеж". Несмотря на уже осеннюю прохладу и кратковременные дожди, желающих попасть на Неделю интерьера и дизайна меньше не становится. Масштабное событие вошло в программу проекта "Лето в Москве".

В этом году выставка объединила больше 1 тысячи отечественных и зарубежных производителей из 56 регионов. Экспозиция расположилась на двух этажах. Свои стенды в зале оформили 450 компаний, а еще более 800 брендов присоединились в онлайн-формате.

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