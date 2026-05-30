30 мая, 23:59Транспорт
"Новости дня": в Крюкове завершились работы по улучшению дорожной сети
Ездить на личном и общественном транспорте в зеленоградском районе Крюково теперь можно с большим комфортом. Там завершились работы по улучшению дорожной сети.
В общей сложности строители построили и реконструировали около трех километров дорог в пределах Кутузовского шоссе, улиц Середниковской и Дмитрия Разумовского. У жителей появились новые удобные подъезды к их домам и социальным объектам.
Подробнее – в программе "Новости дня".