26 мая, 03:00Безопасность
"Новости дня": москвичей предупредили о фейковых уведомлениях о задолженности по ЖКУ
Мошенники рассылают москвичам сообщения о якобы имеющейся задолженности за ЖКУ. Уведомления приходят по электронной почте и в мессенджерах. В качестве отправителя часто указывается "Инфоцентр ЖКХ".
Злоумышленники могут предлагать перейти по ссылке, ввести код или подтвердить данные, чтобы получить доступ к персональной информации и банковским счетам.
