"Новости дня": в Савеловском районе завершилось строительство галереи художника Нестеренко

В Савеловском районе Москвы завершилось строительство картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Здание на пересечении Бутырской улицы и Третьего транспортного кольца (ТТК) выполнено в классическом стиле с белыми и светло-желтыми фасадами. По замыслу оно должно архитектурно перекликаться с комплексом Савеловского вокзала.

Нестеренко известен как автор полотен на тему русской истории и православия. Он работал над росписями в храме Христа Спасителя. Раньше галерея художника располагалась в двухэтажном особняке на Малой Дмитровке. Здание на Бутырской улице намного больше. Образ новой галереи художник нарисовал сам.

