"Мой район. Место встречи": район Троицк с Екатериной Шавриной

Троицк – это уникальный район в составе ТиНАО, который признан наукоградом и является одним из самых зеленых мест столицы. Среди лесов и рек там соседствуют десятки научных институтов и писательские дачи. В районе изучают термоядерный синтез и магнитное поле Земли, ткут ткань для павловопосадских платков и создают украшения из фианита, названного в честь местного института.

В этом выпуске народная артистка России Екатерина Шаврина, давно обосновавшаяся в Троицке, расскажет, почему выбрала для жизни именно этот тихий и зеленый уголок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".