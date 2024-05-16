Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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"Мой район. Новости": отопление в Москве начнут отключать 17 мая

"Мой район. Новости": отопление в Москве начнут отключать 17 мая

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Отключать отопление в Москве начнут в пятницу, 17 мая. О новой дате сообщили в комплексе городского хозяйства.

Сначала тепло перестанет поступать в промышленные и административные здания. А уже после батареи остынут в жилых домах, детских садах, школах и больницах.

Систему теплоснабжения уже переводили на летний режим работы 29 апреля. Однако из-за резкого похолодания власти Москвы решили возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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