02 мая, 08:30Город
"Мой район. Новости": жители столицы смогут увидеть шоу фонтанов в "Царицыне"
Почти 600 фонтанов одновременно заработали в Москве с 27 апреля. Теперь они будут работать до осени.
На больших ансамблях горожане могут увидеть шоу-представление. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" по вечерам посетителям покажут музыкально-световую феерию. Высота струй фонтана в "Царицыне" достигает 15 метров, причем воду подсвечивают около четырех тысяч световых приборов. Все действие происходит под известные классические произведения.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".