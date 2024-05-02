"Мой район. Новости": жители столицы смогут увидеть шоу фонтанов в "Царицыне"

Почти 600 фонтанов одновременно заработали в Москве с 27 апреля. Теперь они будут работать до осени.

На больших ансамблях горожане могут увидеть шоу-представление. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" по вечерам посетителям покажут музыкально-световую феерию. Высота струй фонтана в "Царицыне" достигает 15 метров, причем воду подсвечивают около четырех тысяч световых приборов. Все действие происходит под известные классические произведения.

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