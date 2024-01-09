"Мой район. Новости": новые проекты в здравоохранении вступили в силу в столице

В Москве вступили в силу важные проекты в здравоохранении. Часть из них новые, например, предварительные стандарты для безопасности использования искусственного интеллекта (ИИ). Они помогут внедрять только проверенные решения.

Также есть пилотные проекты, которые оказались особенно эффективными и теперь будут работать на постоянной основе. Например, программа комплексной поддержки клинических исследований лекарств на базе столичных медучреждений. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".