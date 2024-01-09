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Новости

09 января, 17:00

Город

"Мой район. Новости": новые проекты в здравоохранении вступили в силу в столице

"Мой район. Новости": новые проекты в здравоохранении вступили в силу в столице

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Столичный регион присоединится к эксперименту по наблюдению за пациентами с диабетом

Новости часа: Собянин продлил диспансерное наблюдение жителей с сердечной недостаточностью

Детские и взрослые поликлиники закончат работу по особому графику 8 января

Москвичам рассказали о новом стандарте оказания медпомощи в столице

В Москве вступили в силу важные проекты в здравоохранении. Часть из них новые, например, предварительные стандарты для безопасности использования искусственного интеллекта (ИИ). Они помогут внедрять только проверенные решения.

Также есть пилотные проекты, которые оказались особенно эффективными и теперь будут работать на постоянной основе. Например, программа комплексной поддержки клинических исследований лекарств на базе столичных медучреждений. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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