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Новости

08 февраля, 15:36

Город

"Мой район. В один клик": Московский зоопарк

"Мой район. В один клик": Московский зоопарк

"Мой район. В один клик": оранжереи Москвы

"Мой район. В один клик": московские ярмарки

"Интервью": Алексей Фурсин – о влиянии достижений науки на жизнь Москвы

"Актуальный репортаж": на месте бывшего бара Simachev появится четырехэтажное здание

Детский и лучевой корпуса центра "Коммунарка" достроят в 2023 году

"Актуальный репортаж": москвичи стали чаще замечать диких лисиц в столице

Детский и лучевой корпуса клинического центра "Коммунарка" достроят в 2023 году

Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

"Мой район. В один клик": популярные услуги в центрах "Мои документы"

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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Сюжет: "Мой район"
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