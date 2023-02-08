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08 февраля, 15:36

Город

"Мой район. В один клик": портал потребителя

"Мой район. В один клик": портал потребителя

"Мой район. В один клик": экскурсии на московские производства (День без турникетов)

"Мой район. В один клик": сервис "Библиотеки Москвы"

"Мой район. В один клик": мобильное приложение "Моя Москва"

"Мой район. В один клик": сервис. Переезд по программе "Реновация"

"Мой район. В один клик": взаимодействие с мировыми судами

"Мой район. В один клик": экотропа на ВДНХ

"Мой район. В один клик": онлайн сервисы Главархива Москвы

"Мой район. В один клик": оранжереи Москвы

"Мой район. В один клик": центр поддержки семей мобилизованных

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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