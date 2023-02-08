"Мой район. В один клик": портал потребителя

Мэр Москвы
Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"
03:33
Поставки истребителей Киеву могут распространить конфликт на Европу – СМИ
политика
02:55
Военный аналитик Кофман заявил, что западные танки не изменят ход украинского конфликта
02:25
Минторг США ввел ограничения против шести структур в Китае из-за инцидента с аэростатом
политиказа рубежом
01:54
Установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных – СМИ
01:29
МАГАТЭ заявило об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине
01:03
ФБР обнаружило секретный документ в доме бывшего вице-президента США Пенса – СМИ
00:37
В США назвали сокращение добычи нефти в РФ "использованием энергоносителей как оружия"
00:04
Глава Минобороны Словакии предложил поставить истребители Киеву
10.02 23:44
Пожар произошел в ТЦ на востоке Москвы, пострадал один человек
происшествияпожар
10.02 23:20
Военные США сбили аэростат над Аляской
10.02 23:11
Московский "Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ
спорт
10.02 22:31
Еще одну российскую семью обнаружили под завалами в Турции
происшествияза рубежом
10.02 21:47
Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч
10.02 21:42
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1 387
10.02 21:34
Москвичей предупредили о сложной погоде из-за метелей 11 февраля
обществопогода
10.02 21:28
В США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ
10.02 21:10
Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру
10.02 21:01
Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 20 тысяч
10.02 21:00
Пригожин озвучил возможные сроки освобождения Донбасса
10.02 20:57
В СЧП отреагировали на признание ООН подлинности видео с расстрелом военнопленных
10.02 20:56
Администрация Байдена запросит у конгресса крупнейший оборонный бюджет на 2024 год – СМИ
10.02 20:41
Умер испанский кинорежиссер Карлос Саура
культура
10.02 20:37
Эксперт объяснил, как добровольные взносы в бюджет РФ могут повлиять на бизнес
экономика
10.02 20:26
Посол РФ назвал возможный разрыв отношений с Польшей нерациональным
10.02 20:08
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на границе России и Казахстана
происшествия
08 февраля, 15:36
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