"Жизнь в большом городе": фермерские продукты

В Москве открылись ярмарки выходного дня. Каждую неделю больше тысячи предпринимателей будут привозить в столицу свежие продукты из 40 регионов России.

Что, помимо овощей и фруктов, можно купить на ярмарках? Сколько это стоит? И готовы ли фермеры удовлетворить потребности москвичей в продуктах питания?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".