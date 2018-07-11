"Жизнь в большом городе": безопасность такси

Популярность онлайн-сервисов по вызову такси выросла вдвое из-за чемпионата мира по футболу. В самих компаниях говорят, что количество заказов в некоторые дни мундиаля было сопоставимо с предновогодним. Впрочем, московское такси попало не только в статистику, но и в криминальную хронику. Аварии, нападения водителей на пассажиров и наоборот: неужели такси в Москве настолько опасно? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".