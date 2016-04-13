Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2016, 17:00

Бизнес

"Жизнь в большом городе": Как в кризис город поддерживает бизнес

"Жизнь в большом городе": Как в кризис город поддерживает бизнес

"В теме": Как выйти из кризиса в Нагорном Карабахе

"В теме": Москва пытается сохранить мир в Нагорном Карабахе

"В теме": Когда закончится российская нефть

"Интервью": Максим Решетников – о поддержке экономической активности

"В теме": Федор Лукьянов – о массовых акциях протеста в Молдавии

"Фанимани": Чем заменить запрещенные продукты на новогоднем столе

Без платных парковок в Москве не обойтись – Путин

Из-за кризиса в пабах и барах стало меньше посетителей

"В теме": Борис Блохин - о резком скачке цен на нефть

  • Название: "Жизнь в большом городе"
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Ведущий: Андрей Воронин
  • Для кого: Для жителей столицы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы направит мэру столицы больше сотни предложений по развитию бизнеса в мегаполисе. В основном, они касаются борьбы с коррупцией и рейдерскими захватами. Не останутся без внимания и необходимые меры поддержки бизнесменов в непростое финансовое время. Впрочем, даже сегодня в городе есть предприниматели, у которых прибыль только растет. Как столичный бизнес переживает кризис, расскажет программа "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе
кризис бизнес программы Андрей Воронин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика