13 апреля 2016, 17:00Бизнес
"Жизнь в большом городе": Как в кризис город поддерживает бизнес
- Название: "Жизнь в большом городе"
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
- Ведущий: Андрей Воронин
- Для кого: Для жителей столицы
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы направит мэру столицы больше сотни предложений по развитию бизнеса в мегаполисе. В основном, они касаются борьбы с коррупцией и рейдерскими захватами. Не останутся без внимания и необходимые меры поддержки бизнесменов в непростое финансовое время. Впрочем, даже сегодня в городе есть предприниматели, у которых прибыль только растет. Как столичный бизнес переживает кризис, расскажет программа "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе