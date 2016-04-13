"Жизнь в большом городе": Как в кризис город поддерживает бизнес

Название: "Жизнь в большом городе"

"Жизнь в большом городе" Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

По будням на телеканале "Москва 24" Ведущий: Андрей Воронин

Андрей Воронин Для кого: Для жителей столицы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы направит мэру столицы больше сотни предложений по развитию бизнеса в мегаполисе. В основном, они касаются борьбы с коррупцией и рейдерскими захватами. Не останутся без внимания и необходимые меры поддержки бизнесменов в непростое финансовое время. Впрочем, даже сегодня в городе есть предприниматели, у которых прибыль только растет. Как столичный бизнес переживает кризис, расскажет программа "Жизнь в большом городе".