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20 ноября 2017, 07:00

Общество

"Сеть": керлинг по-приморски и невероятный полет над рельсами

"Сеть": керлинг по-приморски и невероятный полет над рельсами

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Керлинг по-приморски, или зима со скоростью 200 аварий в день. То ли утро, то ли ночь – метеорит над Норвегией. Невероятный полет над рельсами – стоять на пути байкера бесполезно. Ночной танец для полиции – что за это сделают с шутником? Неожиданные сходства, или как блогеры находят неожиданные пары среди окружающих предметов. "Не смей прикасаться к моему щенку", или трогательная материнская ревность собаки. Эти и другие кадры – в программе "Сеть!"
Программа: Wow эффект
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