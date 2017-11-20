"Сеть": керлинг по-приморски и невероятный полет над рельсами

Керлинг по-приморски, или зима со скоростью 200 аварий в день. То ли утро, то ли ночь – метеорит над Норвегией. Невероятный полет над рельсами – стоять на пути байкера бесполезно. Ночной танец для полиции – что за это сделают с шутником? Неожиданные сходства, или как блогеры находят неожиданные пары среди окружающих предметов. "Не смей прикасаться к моему щенку", или трогательная материнская ревность собаки. Эти и другие кадры – в программе "Сеть!"