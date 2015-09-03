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03 сентября 2015, 19:15

Политика

"Москва сегодня": Как проходила реконструкция Триумфальной площади

"Москва сегодня": Как проходила реконструкция Триумфальной площади

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Реконструкцию Большой Никитской завершат ко Дню города

После стремительной реконструкции в столице официально открыли Триумфальную площадь Всего за четыре месяца она преобразилась и обзавелась лавочками, клумбами и плиткой. Также площадь избавилась от машин, теперь даже самые злостные нарушители не смогут припарковаться возле памятника Маяковскому, к нему на машине просто не подъехать. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".
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реконструкция Триумфальная площадь программы Иван Обыденков Моя улица власть Сергей Собянин
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