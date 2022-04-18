"Москва сегодня": строительство Большой кольцевой линии планируют завершить в этом году

К концу 2022 года оставшиеся станции БКЛ собираются не только достроить, но и подготовить к запуску с пассажирами. Такое поручение дал Сергей Собянин.

В северо-восточный участок Большой кольцевой входят станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Новая станция "Сокольники" уже почти готова. На данном этапе она проходит проверку. Специалисты Мосгосстройнадзора следят за тем, как идет монтаж инженерных систем. Помимо этого, они проверяют качество архитектурно-отделочных работ.

Однако затронет проверка не только эту станцию. Тест на соответствие всем нормам пройдет и тоннель в сторону "Рижской". Всего же с начала строительства только на этой станции провели уже 78 проверок и 154 исследования. Дизайн станции посвящен истории московского метро. Там уже готовы изображения, стилизованные под плакаты 1940-х и 1950-х годов.

В восточный участок БКЛ входят станции "Кленовый бульвар", "Печатники", "Текстильщики" и "Нагатинский Затон". На станции "Нагатинский Затон" пассажиров будут встречать огромные рыбы. Их сделают в технике мозаичного панно из натурального камня. Вдоль платформ будет всего 12 таких изображений. Стены облицуют белым мрамором, а на пол уложат светлый гранит.

Сама БКЛ имеет длину 70 километров, при этом она обогнет весь город. Кроме того, с БКЛ можно будет сделать пересадки на 20 станций 11 других линий метро, четыре пересадки на МЦК, шесть – на МЦД и 11 пересадок – на ж\д линии.

Изначально завершение строительства БКЛ планировалось на 2023 год. Однако в прошлом году было завершено строительство 12 станций, которые запустили на полгода раньше. Это также позволило ускорить процесс постройки.

Об этом – в программе "Москва сегодня".