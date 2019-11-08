"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход работ по подготовке к открытию МЦД

08 ноября 2019, 19:30
Сергей Собянин проверил, как идет подготовка к открытию Московских центральных диаметров.
"Идет реконструкция подвижных путей, станций, и, самое главное, коллеги сегодня представляют новый вид подвижного состава – "Иволгу", которая уже модернизирована под МЦД. Мы заложили самые высокие требования к этому поезду, выше, чем даже к известной всем "Ласточке", которая производится в основном Siemens и частично локализована в России. Это будет новый этап развития машиностроения", – сказал мэр.
В первое время по диаметрам будут ездить всего 39 поездов "Иволга". Обычные пригородные электрички тоже останутся, чтобы выдержать минимальный интервал движение – до 5 минут в часы-пик. Позже составы будут постепенно обновлять.
Первые диаметры планируют запустить уже в ближайшие две недели. На этих направлениях будет 66 станций. При этом, почти половина из них пересечется с метро, МЦК и радиальными направлениями железной дороги. Всего можно будет сделать 27 пересадок. Пассажиропоток возрастет до 900 человек в сутки.
Пользоваться новым метро можно будет с 05:30 утра до 01:00. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". Главное при выходе со станции приложить проездной к турникету. Если не приложить билет к терминалу при выходе с платформы диаметра, бесплатная пересадка на метро и МЦК будет недоступна.
На сайте метрополитена появился тарифный калькулятор. Он размещен в разделе, который посвящен МЦД. Калькулятор поможет рассчитать стоимость поездки по городу с учетом работы первых диаметров. Пассажиры смогут сравнить, сколько они платят за проезд по железнодорожным направлениям сейчас, и сколько будут после открытия нового наземного метро.
Согласно данным портала "Активный гражданин" открытие МЦД поддерживают 80% горожан. Всего в голосовании уже поучаствовали 200 тысяч человек. Если у вас есть предложения или замечания вы можете принять участие в электронном голосовании до 13 ноября. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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