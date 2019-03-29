"Москва сегодня": как реализуется программа "Мой район"

Программа "Мой район" – это сосредоточие проектов, которые связаны и доведены до конкретного человека. Об этом заявил Сергей Собянин на Московском гражданском форуме.

Программа позволяет учесть просьбы жителей в каждом районе и на каждой улице. "Мой район" реализуется для всех 146 муниципальных образований города, включая 125 старых районов и 21 поселение ТиНАО.

Кроме развития районов, продолжается реализация основных транспортных проектов. Например, меняется облик и открытого в декабре 2018 года ТПУ Ховрино. На улице Дыбенко планируют расширить тротуары. Транзитную часть улицы отделят от прогулочной с помощью газонов, кустов и деревьев. Вокруг сквера Березовая Роща планируют сделать полукилометровую детскую дорожку.



Касается "Мой район" и социальной сферы. Недавно по индивидуальному проекту появилась школа в районе Крюково. Рассчитана она на 550 учеников. Прошлым летом начала свою работу еще одна школа на 500 мест, на этот раз в Солнцеве. В этом же районе хотят построить еще несколько образовательных учреждений.

Программа "Мой район" рассчитана на долгие годы и направлена, на то, чтобы москвичи менялись вместе с городом: больше гуляли и занимались спортом. Об этом – в программе "Москва сегодня".