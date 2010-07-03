Двух Гоголей реставрируют в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве отреставрируют два памятника писателю Николаю Гоголю. Работы завершатся до конца 2021 года. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Речь идет о памятниках, располагающихся на Никитском и Гоголевском бульварах. Емельянов отметил, что по совпадению реставрационные работы начались в год празднования 210-летия одного из самых загадочных фигур отечественной литературы.

По его словам, на монументах был обнаружен ряд дефектов. В ближайшее время специалисты оборудуют реставрационные площадки. Затем они приступят к дообследованию и устранению дефектов. На реставрацию памятников потребуется два года, уточняет Агентство "Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в текущем году в столице завершится реставрация 200 памятников архитектуры. Среди них – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.

В центре столицы также отреставрируют здания Литературного института имени Горького, корпуса Московской консерватории имени Чайковского и других памятников федерального значения.

