Двух Гоголей реставрируют в Москве

В Москве отреставрируют два памятника писателю Николаю Гоголю. Работы завершатся до конца 2021 года. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Речь идет о памятниках, располагающихся на Никитском и Гоголевском бульварах. Емельянов отметил, что по совпадению реставрационные работы начались в год празднования 210-летия одного из самых загадочных фигур отечественной литературы.
По его словам, на монументах был обнаружен ряд дефектов. В ближайшее время специалисты оборудуют реставрационные площадки. Затем они приступят к дообследованию и устранению дефектов. На реставрацию памятников потребуется два года, уточняет Агентство "Москва".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в текущем году в столице завершится реставрация 200 памятников архитектуры. Среди них – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.
В центре столицы также отреставрируют здания Литературного института имени Горького, корпуса Московской консерватории имени Чайковского и других памятников федерального значения.
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